Firenze | cadono pietre dalla cupola del Brunelleschi Ma per il monumento non ci sarebbero rischi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Alcuni frammenti lapidei si sono staccati all’interno dell’intercapedine delladeldel Duomo di, frantumandosi su uno dei tratti di scala tra il ballatoio e la lanterna. E’ successo nella tarda serata di venerdì scorso, quando l’ultimo gruppo di turisti era già uscito e dunque non risultano feriti. L’episodio, a cui avrebbero assistito soltanto due addette alla sorveglianza, sarebbe emerso solo alcune ore dopo ed è riportato oggi dai quotidiani “La Repubblica” e “Il Tirreno”. Secondo una prima ricostruzione, il danno avrebbe interessato uno dei grandi oblò che sovrastano la scala nel tratto più ripido e basso per salire alla sommità della. Appena appreso del distacco delleè intervenuta la squadra tecnica dell’Opera di Santa Maria del Fiore, composta da ...

Firenze, pezzi di pietra cadono dalla cupola del Brunelleschi LA NAZIONE

Cadono frammenti di pietra dalla Cupola del Duomo di Firenze. E' successo nella serata di venerdì 26 maggio 2023. Alcuni frammenti si sono staccati dall'intercapedine interna della Cupola, a monumento ...Alcune pietre si sono staccate all’interno dell’intercapedine della Cupola del Duomo e si sono frantumate su uno dei tratti di scala tra il ballatoio e la lanterna ...