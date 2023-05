Fiorello | Mattia Zenzola a Viva Rai2 | «Tu e Benedetta siete fidanzati?» La risposta del ballerino spiazza tutti

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa con la Finale di domenica 14 maggio e la vittoria diZenzola . Il ballerino è stato ospite questa mattina nel talk di, Viva Rai2! , dove si è esibito in una performance insieme alla collega ed ex allieva Benedetta Vari . Amici 22, ...I due hanno ballato insieme in un medley di latino americano, poi una volta terminata l'esibizioneha detto: 'Complimenti a tee a te Benedetta veramente. Siete una coppia non solo ...... improvvisa siparietti e spoilera segreti con una nonchalance unica,. Oggi in diretta non ... e al vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi,Zenzola.

Il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, è stato ospite da Fiorello nel suo talk matuttino Viva Rai 2! e ha svelato se è vero il rumor che lo vede insieme a Benedetta Vari. Ecco cosa è successo.Mattia Zenzola a Viva Rai 2. Nella puntata di oggi, Fiorello si è complimentato con il ballerino facendo però un'altra gaffe.