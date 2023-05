Finale Europa League | ci sono anche Totti e Noemi Bocchi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'ex capitano giallorosso non poteva perdersi laconquistata da Mourinho e dai suoi e la sua compagna è insieme a lui

... ha parlato così della finalissima tra i giallorossi e il Siviglia inLeague Zibì Boniek, ex attaccante della Roma, ha parlato così a Sky Sport prima delladiLeague tra i ...Roma, 31 maggio 2023 Il maxischermo allo stadio Olimpico per permettere ai tifosi della Roma di seguire ladiLeague contro il Siviglia, a Budapest.Roma, 31 maggio 2023 I cori dei tifosi della Roma allo stadio Olimpico, i attesa delladiLeague contro il Siviglia, da seguire sui maxischermi in diretta da Budapest.

Finale di Europa League, Siviglia-Roma 0-0. LIVE Sky Tg24

Stasera alle 21 si gioca la finale di Europa League tra Siviglia e Roma in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. A Budapest presenti 25mila tifosi giallorossi, molti sono arrivati in macchina dopo ...Scontri a Budapest a poche ore dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia. A seguito di una rissa scoppiata alle 14 a Egressy Road è intervenuta la polizia che, arrivata sul posto ha arrestato ...