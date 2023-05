Festival internazionale dell’Economia | Giuseppe Laterza | “È l’era delle ideologie sbagliate | il sovranismo non è la soluzione”

...centro del dibattito ambientale, suddivisi nelle diverse sezioni: Concorso documentari, Concorso cortometraggi e nelle due sezioni non competitive Made in Italy e Panorama. Il...... della musica e della moda, promossa dall'AssociazioneCulturale Progetto Angeli - ... in pieno centro storico di Pesaro, sede del Rossini Opera, si è tenuta la cerimonia di ...stimato a livello, era diventato riferimento anche della BBC, quando il mondo era a ... Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articolidella ...

Globalizzazione a colazione: l'anteprima al Rettorato per presentare il Festival internazionale dell'economia TorinOggi.it

La quarta edizione della festa internazionale del cinema di Matera si terrà nella “Città dei sassi” dal 30 settembre al 7 ottobre 2023. Sarà il regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...