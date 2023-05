Festival di Cannes 2023 | la modella con il cappio al collo per protestare contro il regime iraniano Ha funzionato davvero?

Il maestro, 80 anni, reduce dal successo della nuova pellicola Killers of The Flower Moon alla 76ª edizione deldi( LO SPECIALE ) , ha sciolto i nodi della bellezza dei capolavori, ...Basta dare un'occhiata all'ultima edizione deldi: Jennifer Lawrence, presente alla kermesse in veste di produttrice del documentario Bread & Roses, ha espresso bene il concetto. No, ...La novità è stata presentata aldiall'interno del Padiglione Italiano allestito da Cinecittà. Durante ilfrancese si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale, ...

Cannes, Palma d'oro Anatomie d'une Chute di Triet. Italia a mani vuote Sky Tg24

Le festival aura lieu du 11 au 19 novembre prochain avec pour invitée d’honneur la réalisatrice Julie Bertuccelli. Premières infos en exclusivité.Alors que le festival de Cannes a replié son tapis rouge, l’acteur réalisateur Gilles Lellouche a pris la direction du Nord, à Villeneuve-d’Ascq, à quelques kilomètres de Lille, pour le tournage de so ...