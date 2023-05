Festa scudetto al Maradona | la Finanza indaga sui biglietti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una grandequella in programma domenica alper la quale - ovviamente - i circa 60.000 posti dell'impianto di Fuorigrotta non bastano. Di conseguenza, come sempre avviene in queste ...

Una grandequella in programma domenica al Maradona per la quale - ovviamente - i circa 60.000 posti dell'... il Napoli accelera il casting PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello...... Amalfi - Piazza Municipio Alex Britti in Concerto Borghi inSabato 15 Luglio h 21.00, ..."Campioni per sempre" di Gianfranco Coppola L'idea di raccontare le stelle del Napoli del terzo- ...Il club: "Sarà uno show internazionale". Ma non ci sarà il bus scoperto per il giro d'onore: "Motivi di ordine pubblico". Sul palco D'Alessio, D'Angelo, Stash, Clementino, Avitabile, Arisa ed Emma ...

Festa scudetto in piazza Edizione Caserta

Domenica le celebrazioni del tricolore scudetto, sotto la lente le rivendite a prezzo maggiorato. Vietato il cambio di utilizzatore ...Campionato ampiamento finito per il Napoli che ha vinto con largo anticipo il suo terzo scudetto. Ma domenica 4 giugno ci sarà ancora una festa. Ci sarà al Diego Armando Maradona ...