Ferrero vende la Samp e provoca i tifosi | Mi rimpiangerete

(Di mercoledì 31 maggio 2023) In nottata arriva la conferma della cessione del club doriano a Radrizzani manon resiste alla tentazione di sparare a zero e scaricare le responsabilità della retrocessione. La fine amara di un'epoca tra le più buie del club genovese

Cessione Sampdoria,a Radrizzani ma tuona: 'Un giorno mi rimpiangerete. Io ho agito col cuore' Ora è ufficiale: Massimoha venduto la Sampdoria agli investitori Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani . ...Massimosi fa da parte, inizia l'era Radrizzani - Manfredi. Il Cda della società - ovvero il presidente Lanna, il vicepresidente Romei e i consiglieri Panconi e Bosco) ha ricevuto il mandato ...Si è conclusa così l'era di Massimo. Diventato proprietario della società blucerchiata nel giugno del 2014 (rileva la Samp a titolo gratuito da Edoardo Garrone), non riesce mai a far ...

Nuovo capitolo per la Sampdoria: Ferrero vende, il club è di Radrizzani e Manfredi RaiNews

Dopo una lunga trattativa arriva l'ok all'aumento di capitale, fino a 40 milioni, premessa per il passaggio di mano. La squadra è del proprietario del Leeds. Ferrero: "Basta insulti. Mi rimpiangerete" ...Dopo tanti mesi di incertezza, la Doria è finalmente salva. Al duo Radrizzani-Manfredi il compito di riportarla in Serie A. Ufficiale il -4 per la prossima stagione.