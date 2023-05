Ferrari nel tunnel | la Rossa è in regresso

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non un granché, francamente. In aggiunta e purtroppo, non si capisce il motivo. Lavista a Monte Carlo quest'anno sembra inrispetto a quella vista un anno fa. O, magari, in ...

Non un granché, francamente. In aggiunta e purtroppo, non si capisce il motivo. Lavista a Monte Carlo quest'anno sembra in regresso rispetto a quella vista un anno fa. O, magari, in difficoltà rispetto ai progressi altrui. Niente di simile ad una macchina che consente a ......) con la due giorni di test destinati allo sviluppo delle gomme 2024 e saranno Mercedes ei ... Con la modifica alla tracciatura e l'eliminazioneterzo settore del tratto lento con la chicane,...corso della sua intervista, Paolaha anche smentito alcune voci che si erano diffuse in questi giorni. Innanzitutto, quelle secondo cui sarebbe stata pronta a prendere il posto di ...

Le aspettative sono sempre alte ma i risultati di gara a livello di competitività per ora non autorizzano particolari voli di fantasia. Occorrerà ancora molto per risalire ...Nel corso delle libere del venerdì le squadre potranno provare le gomme dure modificate, che verranno introdotte da Silverstone. Barcellona è il consueto (severo) test sulla gestione delle gomme ...