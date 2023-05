Fatti per bruciare. Saggi 2000-2020

(Di mercoledì 31 maggio 2023) "Una ricerca di immagini è una richiesta d’amore. Vogliamo qualcosa di più del loro muto splendore. Vogliamo che ci concedano un indizio, una chiave, un modo per aprire uno spazio, delimitare un registro, individuare un tono, cose senza le quali la scrittura è perduta”. Da questo presupposto nasceper, che è insieme il titolo di uno deie dell’intera raccolta di Rachel Kushner, che riunisce vent’anni di riflessioni, eterogenee e caleidoscopiche. Uno sguardo ampio sul mondo, sui temi più diversi ma avendo sempre un denominatore comune: mettere l’esperienza (diretta) al centro, collocarsi dove le cose accadono e raccontarle. Si parte da una gara motociclistica – la Cabo 1000 – che origina da una città di confine in California e arriva fino alla punta più estrema della penisola di Baja, cui la Kushner partecipa da ...

La recensione del libro di Rachel Kushner edito da Einaudi (224 pp., 20 euro)