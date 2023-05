Farmaci | Schillaci | ”Ricerca su oncologici importante per cittadini”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) – “La parte più interessante” dell’investimento di Msd in Italia “è legata al fatto che si investa molto inoncologica e. E’ un tema sul quale porre grande attenzione. Durante la pandemia tanti screening e terapie e diagnosi sono stati rallentati, bisogna recuperare e alcune Regioni lo stanno facendo bene. Dall’altro lato non possiamo fare a meno della, che è fondamentale. Avere nuoviche combattono il cancro, che è diventato una malattia in molti casi curabile, èe auspicabile per tutti i”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, a margine della presentazione a Roma del progetto di investimento decennale di Msd, 200 milioni di dollari, ...

Il tavolo sulla farmaceutica attivato due mesi fa, e che sarà “riconvocato a breve”, assicura il suo primo fautore, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, porta i primi frutti: un ...(Adnkronos) – “La parte più interessante” dell’investimento di Msd in Italia “è legata al fatto che si investa molto in ricerca oncologica e farmaci oncologici. E’ un tema sul quale porre grande atten ...