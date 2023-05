Farmaceutica | Urso | L' investimento di Msd è un risultato concreto del tavolo per il settore

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. - L'Msd in Italia "è un importante e significativo segnale di come il sistema produttivo italiano stia crescendo nei settori dell'alta ricerca e nellae lo fa ...

Per questo abbiamo istituto qui il tavolo dell'industriae biomedicale e questo è il risultato concreto". Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine ...... hanno partecipato i titolari del Mimit Adolfoe della Salute Orazio Schillaci, il Charge' d'...oggi da MSD rappresenti la prima tangibile e concreta risposta da parte dell'industria...... sede di colossi dell'high - tech e dellacome St e Pfizer o di pannelli solari come ... i ministri catanesi Adolfoe Nello Musumeci, e anche esponenti della Sicilia dei "gattopardi", ...

Farmaceutica, Urso: 'L'investimento di Msd è un risultato concreto ... Tiscali Notizie

Il ddl sul made in Italy, atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri, è "un provvedimento che considero strategico. (ANSA) ...(Adnkronos) – L’investimento Msd in Italia “è un importante e significativo segnale di come il sistema produttivo italiano stia crescendo nei settori dell’alta ricerca e nella farmaceutica e lo fa con ...