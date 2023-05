F1 | GP Spagna 2023 | numeri | statistiche | curiosità Nessuno ha ancora costruito le “7 meraviglie del Montmelò”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il Mondiale di Formula Uno è prossimo ad affrontare il Gran Premio di, uno dei più replicati nella storia. Quella delsarà infatti la 53ma edizione iridata della gara iberica, che peraltro si sta progressivamente “avvicinando” aidi Germania e Francia in virtù delle difficoltà incontrate dagli organizzatori di questi due Paesi, assenti dal calendario della stagione corrente. Si correrà per la 33ma volta consecutiva al, autodromo edificato alle porte di Barcellona a inizio anni’90. L’impianto ha consentito al GP didi trovare finalmente pace dal punto di vista della location. In precedenza l’evento era stato organizzato su pericolosi tracciati cittadini proprio nel capoluogo catalano, oppure in tortuose e poco affascinanti piste permanenti decisamente poco apprezzate ...