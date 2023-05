F1 | Frédéric Vasseur | “Quest’anno possiamo anche vincere delle gare”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il post Gp di Monaco della Ferrari non è stato proprio dei più rosei, un po’ come tutti quelli della prima della stagione di F1, in questo 2023, per la scuderia di Maranello, eppure c’è chi pensa positivo. E’ il caso del team principalche, intervenuto all’incontro online con i giornalisti, dopo il gran premio svoltosi nel principato ha affermato: “Non ci sono stati disastri,alcune. Stiamo lavorando sodo e dobbiamo tenere la testa alta. Speriamo di avere un grande fine settimana a Barcellona”. Lo stessopoi ha aggiunto specificando: “Porteremo aggiornamenti ma questo non significa che stiamo cambiando la nostra filosofia. Penso che ci siano margini di miglioramento a livello di prestazioni, ma sarebbe un errore ...