Ex Whirlpool | sposa sfila con uno strascico con la scritta ‘Napoli non molla’

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnachecon un abito raffigurante l’Italia e unocon la“Napoli non molla”. Questa l’immagine simbolo scelta dai lavoratori della exdi Napoli per celebrare i quattro anni della vertenza simbolo del capoluogo campano che proprio nelle scorse settimane ha registrato uno sbocco positivo con il passaggio dell’area di via Argine e degli addetti alla Tea Tek. Lata è stata accompagnata dalla performance live del percussionista Ciccio Merolla che ha proposto il suo hit “Malatia”. A seguire, nell’auditorium all’interno della fabbrica, la proiezione del docufilm “Via Argine 310”, regia di Gianfranco Pannone e gli interventi di vari esponenti istituzionali e del sindacato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.