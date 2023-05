Unache sfila con un abito raffigurante l'Italia e uno strascico con la scritta ' Napoli non molla '. Questa l'immagine simbolo scelta dai lavoratori della exdi Napoli per celebrare i ...Unache sfila con un abito raffigurante l'Italia e uno strascico con la scritta "Napoli non molla". Questa l'immagine simbolo scelta dai lavoratori della exdi Napoli per celebrare i ...Unache sfila con un abito raffigurante l'Italia e uno strascico con la scritta "Napoli non molla". Questa l'immagine simbolo scelta dai lavoratori della exdi Napoli per celebrare i ...

Ex Whirlpool: sposa sfila con strascico 'Napoli non molla' Agenzia ANSA

Una sposa che sfila con un abito raffigurante l'Italia e uno strascico con la scritta "Napoli non molla". (ANSA) ...