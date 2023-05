Commenta per primo Tanti club interessati a Milos, esterno dell'Az Alkmaar con un passato nella Primavera del. La conferma arriva dal ds del club olandese: 'Quando ci sono 2/3 società interessate a un giocatore l'idea di una cessione ...Commenta per primo Milosal Benfica . Questo quanto si legge oggi sulle pagine di Record , quotidiano portoghese secondo cui è l'exil prescelto per prendere il posto di Grimaldo, ufficialmente un nuovo giocatore ......anche per quel che riguarda la questione, se pensiamo alla possibile protezione dell'affare Ballo - Touré (senza alcuna critica al franco - senegalese, professionista serissimo). Ora il...

Ex Milan, Kerkez va al Benfica | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta Mike Maignan che è diventato un riferimento assoluto del Milan. E lo ha fatto anche in questa stagione, nonostante l'infortunio ...Il terzino ungherese Kerkez, ex del Milan, è molto vicino al trasferimento al Benfica. Secondo Record, la trattativa con l’Az Alkmaar è ai dettagli finali.