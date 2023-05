Ex mezzofondista azzurra ha un malore mentre fa jogging | morta a 24 anni Flavia Ferrari

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Giovane promessa dell’atletica italiana,oggi a soli 24facevanel parco di Tor Tre Teste all’Alessandrino:del mezzofondo a livello giovanile, per l’Italia aveva corso ai Campionati Europei Under 20 di Grosseto del 2017. Alcuni problemi cardiaci l’avevano costretta al ritiro duepiù tardi. Questa mattina ha avuto une per 40 minuti i medici del 118 hanno tentato di rianimarla inutilmente. A marzo era stata operata all’ospedale San Raffaele, come scritto da lei stessa sui social: “La scorsa settimana sono stata ricoverata al San Raffaele di Milano per rimuovere il defibrillatore sottocutaneo che avevo poiché mal funzionante (erogava scariche inappropriate). Al suo posto è ...