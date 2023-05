Evasione fiscale e doppio lavoro | sanzionata una palestra e denunciato medico

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale irpino, agli ordini del Colonnello Minale, a seguito di una verificaintrapresa nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica operante in provincia hanno scoperto che quest’ultima – allo scopo di poter ottenere indebiti risparmi d’imposta – si è fittiziamente costituita come un ente non lucrativo di carattere “non commerciale” mentre in realtà altro non era che una società commerciale a tutti gli effetti. Nell’ambito dei controlli, inoltre, si è scoperto che l’Associazione, per diversi anni, ha intrattenuto un rapporto di collaborazione con undipendente della Azienda Sanitaria Locale di Salerno che, all’insaputa dell’amministrazione di appartenenza e in violazione del vincolo di esclusività, nel corso del tempo ha rilasciato numerosissimi certificati di ...