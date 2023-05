Europa League | sale febbre tifosi | si riempie fan zone Budapest

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Comincia a scaldarsi l'atmosfera adove in una bellissima giornata di soleladei 20.000giallorossi attesi per la finale ditra la Roma di Mourinho e gli ...

...Gestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti TOP CAMPIONATI Più clean sheet in: Provedel sul podio Se la Lazio si è qualificata aritmeticamente alla prossima Champions...Continua COPPA UEFA 2002 - 03 (PORTO) SUPERCOPPA EUROPEA 2003 (PORTO) CHAMPIONS2003/2004 (PORTO) CHAMPIONS2009/2010 (INTER) SUPERCOPPA EUROPEA 2013 (CHELSEA)2016 - 2017 ...Comincia a scaldarsi l'atmosfera a Budapest dove in una bellissima giornata di sole sale la febbre dei 20.000 tifosi giallorossi attesi per la finale ditra la Roma di Mourinho e gli spagnoli del Siviglia alla Puskas Arena (ore 21). Diversi i voli già partiti dalla Capitale, nel pomeriggio è atteso un incremento del traffico aereo con i ...

Europa League: Mourinho e Siviglia, è la notte degli specialisti - Sportmediaset Sport Mediaset

In migliaia sono arrivati ieri, altri stanno sbarcando in queste ore (alcuni anche in auto). I tifosi della Roma invadono Budapest per la finale di ...E' stato accettato ieri il compromesso chiesto dalla società torinese per quanto riguarda il caso stipendi, non ci saranno ulteriori penalità ma soltanto ...