Europa League | ' ponte aereo' da Fiumicino per tifosi Roma

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È iniziato intorno alle 8 il "" che trasferirà, solo oggi, dall'aeroporto di, oltre 4000giallorossi, dei circa ventimila attesi complessivamente, a Budapest per assistere, ...

Le parole di Giacomo Faticanti, centrocampista della Roma e della Nazionale Under 20, sulla sfida contro l'Inghilterra e la finale d'Giacomo Faticanti è uno dei protagonisti del Mondiale Under 20. Stasera l'Italia è impegnata con l'Inghilterra, proprio mentre la sua Roma giocherà la finale di. Alle ore ...La Roma sfida il Siviglia in finale dia Budapest. Josè Mourinho insegue il suo sesto trofeo europeo, il secondo consecutivo sulla panchina della Roma dopo la Conference della scorsa stagione. Fischio d'inizio alle 21:00 di ...Tutte le info sulla finale di, fischio d'inizio alle 21.00 alla Puskás Aréna di Budapest Fotogramma /Ipa Roma - Siviglia, ci siamo. Si gioca stasera la finale di, con fischio d'inizio alle 21.00 alla ...

Roma-Siviglia, oggi la finale di Europa League: news live e dove vederla Sky Sport

EUROPA LEAGUE - Il grande giorno è arrivato. La Roma di José Mourinho insegue il sogno di vincere la prima Europa League della sua storia alla Puskas Arena di B ...“Chi decide la Finale Non ho dubbi: Paulo Dybala. A prescindere da quanto verrà utilizzato, si merita di avere l’ultima parola ed essere il protagonista dell’ultimo atto dell’Europa League”. Non ha n ...