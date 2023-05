Europa e Stati Uniti | “A breve un codice di condotta condiviso sull’uso dell’Intelligenza Artificale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’Unione europea e gliintendo presentare “nelle prossime settimane” una “prima bozza per undicomune sull’intelligenza artificiale“. Lo hanno annunciato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, e il segretario di Stato americano Antony Blinken, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue-Usa su commercio e tech in Svezia. Ilsarà aperto alle aziende del settore “su base volontaria” e “a tutti i Paesi che condividono le stesse idee”, ha evidenziato Blinken. Le norme anticiperanno l’entrata in vigore dell’AI Act, il regolamento Ue ancora in fase di negoziazione. L’annuncio segue l’ennesimo grido d’allarme degli esperti del settore, rilanciato dal quotidiano statunitense New York Times,in cui si paragona il rischio di una degenerazione dei ...