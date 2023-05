... interagendo con Carlo Ristuccia, interpretato da Francesco Scianna , e la sua ex moglie Elettra, ovvero". Un'esperienza stimolante quella sul set, come raccontano i due attori olbiesi,...Ars Erotica,- Courtesy Sky Il 30 maggio alle 21.15 Il Kamasutra del Rinascimento svela la prima raccolta di immagini pornografiche della storia moderna - Modi o le sedici posizioni d'...Prosegue l'analisi della relazione fra erotismo e arti proposta su Sky Arte dalla nuova serie Ars Erotica . Il terzo appuntamento, sempre in compagnia die degli esperti coinvolti nel progetto, si intitola Il Kamasutra del Rinascimento e va in onda martedì 30 maggio. Dopo i precedenti focus, riservati al ruolo del voyeur e ai luoghi ...

Euridice Axen: «La seduzione Io come Bridget Jones» Vanity Fair Italia

L'ultima «sfida» dell'attrice Raccontare il rapporto tra arte ed erotismo in Ars Erotica, nuova produzione Sky. L'abbiamo incontrata e siamo finiti a parlare di seduzione (a sua insaputa), piedi su O ...Ci sono chiese che espongono alcuni dei quadri più erotici di sempre. Nulla di strano, visto che in queste opere di argomento religioso i santi sono serviti da pretesto per introdurre un’atmosfera sen ...