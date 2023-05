Esprit de Voyage | la collezione di DS Automobiles

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Presso lo Spazio The Box di Origgio , in provincia di Varese, si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla nuovadi DSdenominatade. Nata a Parigi , la città ...

Presso lo Spazio The Box di Origgio , in provincia di Varese, si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla nuova Collezione di DS Automobiles denominatade. Nata a Parigi , la città della luce, capitale del lusso e del design, DS ha deciso di intraprendere un percorso per regalare un'esperienza unica ed eccezionale ai suoi clienti. ...Nella splendida cornice di ''Spazio The Box'' (Origgio, VA), DS Automobiles ha presentato la CollectionDe. Un progetto nato per sottolineare ancor di più la vocazione intraprendente e raffinata ispirata dal savoir - faire francese del marchio parigino. Introdotta inizialmente su DS 4 e ...de"La nostra nuova strategia sarà lanciare delle collezioni, con un termine preso dalla moda, con cui abbiamo una connessione da sempre", spiega Alessandra Mariani per lanciare...

Presso lo Spazio The Box di Origgio, in provincia di Varese, si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla nuova Collezione di DS Automobiles denominata ...Quando fece la sua comparsa nel lontano 1955, la 'deesse' ebbe un impatto fortissimo non solo sulla concorrenza dell'epoca, ma anche sulle abitudini di viaggio di chi passava da modelli tradizionali ( ...