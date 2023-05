Esposito | «Posso somigliare a Dzeko | grande emozione con l’Inter»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Francesco Pio, bomber della Primavera del, è stato intervistato da Calciomercato.com a proposito dell’esperienza con l’Italia ai Mondiali Under 20 (vedi articolo). Un sogno per il giovane attaccante nerazzurro. TALENTO – Il giovane attaccante classe 2005 delFrancesco Pioha parlato in questo modo dei suoi fratelli e dei suoi idoli: «Tra noi tre forse io sono un po’ il meno tecnico per quello che riguarda la tecnica di calcio, ma sono sicuramente il più attaccante, sono più fisico e cerco di essere un punto di riferimento offensivo. Se ti devo dire gli attaccanti a cui mi ispiro ti dico i 9 classici alla Luca Toni. Se penso a quelli di oggi, però sono ovviamente di un livello lontano da me penso a Lewandowski che mi piace molto, ma anche a Edincon cui mi sono ...

Esposito: "Mi ispiro a Dzeko e Lewandowski. L'Inter una grande emozione, sogno di giocare in Serie A" Fcinternews.it

Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell'Inter Primavera, questa serà andrà alla caccia dei quarti di finale del Mondiale di categoria con la Nazionale italiana Under ...Avete superato alla grande il “Girone della morte” qual è stato il momento più bello e quale il più difficile finore