E' notte. A Budapest, in centro, a poche centinaia di metri dal Danubio, un uomo in elegante giacca e cravatta passeggia con i suoi collaboratori. E' Dan, il presidente della Roma. E qualche tifoso lo riconosce. " Mr President ", gli gridano. Lui si ferma, sorride, dice " Daje " e " Forza Roma " a tutti. Posa per le foto. Dà il cinque. ...Il trasferimento alla Roma saltò a gennaio e ora le cose sono cambiate: isi sarebbero defilati. Dopo Aouar la volontà è di blindare il talento in casa Edoardo Bove. La concorrenza sul ...Ha atteso, chissà se ancora attende iche gli mettano sul tavolo un biennale su cui ... E allora: radio Psg dice che quest'anno l'allenatore tornerà ad essereappannaggio della ...

Esclusivo Friedkin: a Budapest incontra i tifosi e gli chiedono di Mourinho Corriere dello Sport

Nella notte ungherese il presidente passeggia e si mostra disponibile con i romanisti: ecco il racconto inedito ...Due giorni alla finale di Europa League. Due giorni alla partita più importante dell’anno perché la Roma, da un poco di tempo, ha ormai deciso di puntare tutto su questa manifestazione. Con rischi ann ...