Errani-Begu oggi in tv | Roland Garros 2023 | orario preciso | programma | ordine di gioco | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo lo splendido ritorno a vincere una partita in un tabellone principale Slam, Saraè pronta a rivivere un classico sia degli anni migliori che di quelli degli sforzi. Al, infatti, la sua prossima avversaria, quella di, è la rumena Irina-Camelia, sostanzialmente compagna di carriera per larghi tratti. Sono cinque, infatti, i precedenti tra le due. I primi due si sono giocati nel 2012, e tra il secondo e il terzo sono passati ben sette anni. Questi sono tutti stati vinti dalla bolognese, che però ha dovuto cedere nelle ultime due occasioni. La rimonta dell’azzurra contro la svizzera Jil Teichmann, nel primo turno, è stata di quelle da ricordare, non solo per com’è arrivata, ma anche perché la mattina stessa l’aveva scossa la morte della nonna. E per questo, ancor di più, ...