Equitazione | eventing | i convocati dell’Italia per il Concorso Completo di Strzegom

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Verso metà stagione. La Federazione Italiana Sport Equestri, in tema di, ha reso note le selezioni per la FEI Nations Cup didi Strzegom, che si terrà in Polonia dal 21 al 25 giugno prossimi. Saranno 5 i cavalieri e i loro cavalli pronti a dare il loro massimo sul campo di gara polacco: Fosco Girardi con Euphorie, Mattia Luciani con Leopold K, Pietro Majolino con Cosmo La Riviera e Emiliano Portale con Scuderia 1918 Future. A questo elenco andrà aggiunto il nome della riserva Alessio Proia, con Dollar Boy 9 oppure Gatto Salta d’O. A Strzegom si vivrà la quarta delle otto tappe in programma nel Vecchio Continente per quanto riguarda le Coppe di Nazioni, mentre il nono appuntamento è in agenda, dall’11 al 13 agosto a Bromont in Canada. L’obiettivo sarà quello di arrivare a piazzarsi nella posizione più alta in ...