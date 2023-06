Enpam | contributi al 2% anche per intramoenia specializzandi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute)() - Non solo i medici dipendenti pubblici, maglie i dottorandi di ricerca possono chiedere l’aliquota previdenziale super ridotta del 2% per i redditi da attività intramuraria. A chiarirlo è il centro studi dell’, l'Ente previdenziale di m

... al momento di dichiarare i redditi libero - professionali all'è possibile chiedere di pagare idi Quota B con l'aliquota del 2% anziché con quella intera del 19,5% o ridotta del 9,...... al momento di dichiarare i redditi libero - professionali all'è possibile chiedere di pagare idi Quota B con l'aliquota del 2% anziché con quella intera del 19,5% o ridotta del 9,...- medici e odontoiatri L', l'ente previdenziale di medici e odontoiatri, mette a disposizioneeconomici per ripristinare gli studi medici e odontoiatrici danneggiati dall'...

Medici: contributi Enpam al 2% anche per intramoenia specializzandi Quotidiano Sanità

Non solo i medici dipendenti pubblici, ma anche gli specializzandi e i dottorandi di ricerca possono chiedere l'aliquota previdenziale super ridotta ...Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) () – Non solo i medici dipendenti pubblici, ma anche gli specializzandi e i dottorandi di ricerca possono chiedere l’aliquota previdenziale super ridotta del 2% per i ...