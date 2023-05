Emilio Rigamonti morto a 92 anni | era considerato il re della bresaola

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Èoggi a Sondrio stroncato da un malore, 92, per decenni alla guida dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia, anche se alcunifa è passato nelle mani di un colosso brasilianocarne.

E' morto oggi a Sondrio stroncato da un malore, 92 anni, alla guida per decenni dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia anche se alcuni anni fa è passato nelle mani di un colosso brasiliano della carne.

