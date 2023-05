Emilia Romagna | Marcegaglia vicina ai dipendenti | dona 1 milione

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il gruppo"ha deciso di devolvere un totale di 1di euro per sostenere sia i territori dell'drammaticamente segnati dalle alluvioni delle scorse settimane sia i ...

... Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata registrano un punteggio superiore a 60 - ...... si è mostrata in tutta la sua gravità durante le precipitazioni eccezionali che negli scorsi giorni hanno interessato l'e che ha contribuito ad aggravare una situazione già di per ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita le zone alluvionate della. Prima il tour in elicottero con il governatore Stefano Bonaccini, poi gli incontri da Faenza a Cesena con volontari, sindaci e cittadini. Ovunque ovazioni e strette di mano. Ma la giornata ...

Sergio Mattarella in Emilia Romagna Esplode il caso politico Liberoquotidiano.it

Sette Regioni inadempienti su 21 rispetto all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza: è questo in estrema sintesi il bilancio del Monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo Sistema di ...Il gruppo Marcegaglia "ha deciso di devolvere un totale di 1 milione di euro per sostenere sia i territori dell'Emilia-Romagna drammaticamente segnati dalle alluvioni delle scorse settimane sia i dipe ...