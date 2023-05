Elodie e Annalisa | qualcosa è cambiato

(Di mercoledì 31 maggio 2023)al Forum (ph credit Francesco Prandoni) Il titolo di questo post potrebbe essere provocatoriamente “Come ammazzare Amici e vivere felici“. Per amici si intende la trasmissione di Maria De Filippi e il soggetto, ca va san dire, è. La cantante ha saputo dare un taglio netto al passato smarcandosi senza (giustamente) rinnegare ciò che è stato. E come lei, un po’ sulla stessa scia, c’è. Chiaramente il problema non è la televisione quanto l‘aggrapparsi ad essa per rimanere a galla senza camminare con le proprie gambe. Scelte lungimiranti e una volontà di potenza, hanno condottoad un percorso in salita. Oggi è tra le cantanti donne più stremmate d’Italia, probabilmente la più chiacchierata, e può vantare anche un David di Donatello. Parafrasando l’ultimo brano, dopo il primo Sanremo ha ...

TAGS, Articolo 31 ,, Fedez , Marco Mengoni , Pinguini Tattici Nucleari La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Partiamo da un necessario presupposto: parliamo di tormentoni, non di opere d'arte , parliamo di canzoni destinate nel caso migliore a far ballare qualcuno per una sola estate e magari ad essere ...La corsa a sfornare tormentoni "collaborativi" è sotto gli occhi di tutti . Da, Fedez e gli Articolo 31, da Bresh, Ernia e Fabri Fibra, fino a Mengoni ed. Non passa settimana senza l'uscita di un brano dalle atmosfere soft, pensato per cavalcare l'estate come ...

Tormentoni dell'estate, parte la sfida: Elodie-Mengoni contro Annalisa-Fedez-Articolo 31 la Repubblica

Il titolo di questo post potrebbe essere provocatoriamente “Come ammazzare Amici e vivere felici“. Per amici si intende la trasmissione di Maria De Filippi e il soggetto, ca va san dire, è Elodie. La ...31 mag 2023 - Un tempo c’era più originalità anche tra i tormentoni. Ora trionfano cocktail e ritmi tropicali.