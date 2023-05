Elettra Lamborghini | «Non invidio chi vive con 1 500 euro al mese Mi sento in colpa a guadagnare più di un medico»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Alla vigilia del secondo disco,ton, e del nuovo tour, l'ereditiera racconta il suo rapporto con i soldi. E no, l'auto che le ha infiocchettato il marito non la usa…

lancia Mani in alto: il look con bikini e stivalitorna con il singolo Mani in alto Negli ultimi mesiè stata impegnata in numerosi progetti ...Domenica sera sarà la volta di, senza tralasciare le Albe rosa. Già dal 26 giungo a Rimini farà base Rds, con la quale dalle 15 in poi si ballerà sul lungomare. L'intento dei dj è ...... e poi basterebbe farsi un giro sul web dove ci sono centinaia di commenti negativi sul suo operato sull'Isola (ieri ha messo in imbarazzo Ilary ), quasi paragonabile a quello di, ...

Elettra Lamborghini: "Sui social sembro un puttanone". Poi la bomba sul suo futuro a Sanremo Affaritaliani.it

Alla vigilia del secondo disco, Elettraton, e del nuovo tour, l'ereditiera racconta il suo rapporto con i soldi. E no, l'auto che le ha infiocchettato il marito non la ...Elettra Lamborghini vorrebbe ''strapparsi la chiappa'', la confessione: ''Sono pentita dei tatuaggi, ma non posso…'' ...