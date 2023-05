Ecco la nuova roadmap della diplomazia spaziale Usa

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Maggior sostegno alle politiche spaziali nazionali degli Stati Uniti e promozione dell’uso internazionale delle capacità spaziali. Questi sono alcuni degli obiettivi principali del primo Quadro strategico per la, pubblicato dal Dipartimento di Stato americano. Un documento che nelle intenzioni permetterà di promuovere la leadershipglobale degli Usa. “Grazie a questo quadro, espanderemo la cooperazione internazionale sulle attività spaziali reciprocamente vantaggiose, anche attraverso gli accordi di Artemis e gli impegni contro i test missilistici antisatellite distruttivi”, ha commentato in una nota ufficiale il segretario di Stato, Antony Blinken. Il fitto documento di 37 pagine dedicato allaevidenzia in dettaglio tre pilastri che devono guidare le ...

tutto quello che sappiamo delle puntate in arrivo il prossimo autunno. Blanca 2, tutto sulla ... Cos'accadrà nellastagione della fiction di Rai1 In Blanca 2 i telespettatori entreranno ...Novità che permettono, quindi, ad un maggior numero di contribuenti di poter aderire alla... leggi anche Rottamazione 2023,perché presentare una sola istanza non conviene C'è tempo fino al ...Edche Rosica in questi minuti fa sapere che i Prelemi avevano riprovato ad andare avanti . Va ... Molti fan rimarranno male di fronte a questaindiscrezione. Infatti, sono tanti coloro che ...

Ecco la nuova livrea Graffiti Livery Evo per la Ducati Hypermotard ... Moto.it

Di Riccardo Galli Questione di divertimento. Ma anche e soprartutto di forza, potenza ed emozioni senza limiti. E il gioco, sia chiaro, è un gioco per... tutti. Per chi vuole sentirsi comodo e… Leggi ...Una memoria da 256 mg espandibile si unisce a una ricarica degna di Le Mans, ecco lo smartphone di serie A summer addicted ...