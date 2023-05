Ecco il patteggiamento che salva la Juventus e i conti del nostro calcio

Leggi anchecome la Juve ha chiuso i conti con la giustizia italiana. Ma resta il capitolo Uefa... Juve: 'Noi corretti,nell'interesse del club'. Cosa succede ora Plusvalenze, le ......su Calciomercato.it a Tv Play e ha detto la sua sulla Juventus ed in particolare sul...allora che il patron del club marchigiano aggiunge che chi ha sbagliato 'deve accettare la ...Dopo ildella Juventus sul caso stipendi , intervenendo ai microfoni di TvPlay, ... E la nostra giustizia è veloce e rigorosa'come la Juve ha chiuso i conti con la giustizia ...

Diretta Patteggiamento Juve, ecco la sentenza: multa di 718mila euro ma Agnelli va a processo Corriere dello Sport

La società punita con una multa da 718mila euro per le manovre stipendi senza penalità in punti, ma rinuncia a fare ricorsi al Tar. Agnelli cercherà un accordo ...Ai bianconeri multa da 718mila euro. Europa salva, ma l'Uefa... La serie A respira per i diritti tv Il mondo cambia in fretta. Anche quello del calcio. E così le parole pronunciate da Allegri domenica ...