Eboli | 35enne in arresto per spaccio di stupefacenti

Leggi su zon

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel pomeriggio del 29 maggio, ad(SA), in località Campolongo, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia dihanno arrestato, in flagranza di reato, Q. O.di origini marocchine, senza fissa dimora, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I Carabinieri, durante un servizio finalizzato al contrasto dellodi sostanzeprocedevano al controllo dell’uomo che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina e 190 euro in banconote di vario taglio presumibilmente provento dell’attività illecita. Segui ZON.IT su Google News.