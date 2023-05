“Ebbene sì | è finita” Matrimonio a prima vista | addio a una delle coppie più amate L’annuncio | poi la confessione di lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “sì, non siamo più qui! Dio se ci siamo amati, così tanto da dimenticarci di tutto, di quanto fosse complicato ciò che stavamo vivendo, di quanto fossero pericolosi i rischi che stavamo correndo. Facevamo ogni cosa solo con l’intento di provare a viverci al massimo”: con questo incipit l’ex volto diannuncia la rottura. Un post lunghissimo scritto sotto a un video che racchiude le più belle foto insieme all’ormai ex compagna. I motivi dell’? Inizialmente lui parla di colpe da spartire, perché “entrambi avremmo potuto fare qualcosa in più, o farlo meglio” poi fa marcia indietro perché “forse non è neanche il caso di parlare di colpe”. Dunque la ragione è che sono “semplicemente due persone profondamente diverse, incompatibili, con esigenze e traumi troppo simili ...