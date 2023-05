La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri reato universale, cioè perseguibile anche se commesso all'estero.La stessa Ducatipista di casa va fortissimo : 34 vittorie, 12 Superpole, 89 podi complessivi,... Il veneto, reduce da unodurissimo in pista e fuori con Rinaldi a Barcellona, nei primi ...1' DI LETTURA SCOGLITTI (RG) " Incidente mortalestrada Vittoria " Scoglitti; la vittima è Sergio Scribano, di 37 anni, vittoriese. L'uomo viaggiava in sella ad una moto che si è scontrata con un'autovettura. L'incidente si è verificato nella ...

E' scontro sulla maternità surrogata: opposizioni all'attacco TGLA7

La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri reato universale, cioè perseguibile anche se commesso all’estero ...Era precipitata nel fiume Lao in provincia di Cosenza durante un'escursione in gommone con la scuola. Gli altri studenti sono stati tratti tutti in salvo. Il ministro Valtidara: "Già disposta un'ispez ...