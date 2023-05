È morto l’attore John Beasley | star della serie tv Everwood | aveva 79 anni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ètv79all’età di 79, noto soprattutto per il ruolo di Irv Harper nellatv. A dare la notizia del decesso è stato il figlio, Mike, anche egli attore, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook: “Oggi ho perso il mio migliore amico. Dicono che non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi perché si scopre che non sono chi pensavi fossero. Ed è così sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie per tutto. Spero di averti reso orgoglioso”. Nato il 26 giugno 1943,...