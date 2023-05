È Macerata la città italiana con il miglior clima

laitaliana dove si vive meglio dal punto di vista del clima. Lamarchigiana presenta infatti il miglior Indice di vivibilità climatica del 2022, l'indicatore sviluppato da ...È questo, per il Papa, il "segreto" di padre Matteo Ricci, il gesuita originario diche ha ... Ci vollero diciotto anni, con quattro tappe attraverso quattrodifferenti, prima di arrivare ...Roma , inoltre, è prima per il minore "peso" delle rette delle mense scolastiche,per l'... Laromagnola che in queste ore sta affrontando i danni dell'alluvione, trionfa per l'offerta ...

“Città di Macerata in festa”, dieci eventi in due giorni: c'è la firma del gemellaggio con Lanciano Cronache Maceratesi