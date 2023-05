Dyson Zone | il coraggio di osare troppo

Annunciate lo scorso anno, arrivano ufficialmente in Italia a partire dal 30 maggio le, le cuffie over - ear dell'azienda inglese che combinano ingegneria acustica all'avanguardia ed elevate prestazioni di filtrazione dell'aria, offrendo al contempo un'esperienza di ascolto ...Annunciate nel 2022 e attese entro la fine dello scorso anno, le avveniristiche cuffiearrivano in Italia a partire dal 30 maggio. Sono pronte per contrastare l'inquinamento acustico e atmosferico con musica Hi - Fi, cancellazione del rumore avanzata e per la prima volta in ...Sono disponibili sul mercato italiano (neiDemo Store e su.it) da oggi, 30 maggio,, le cuffie prodotte dache associano ad alte prestazioni nella riproduzione audio un'innovativa tecnologia di filtrazione dell'aria. Frutto di cinque anni di ricerca da parte del team ...

