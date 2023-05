Drusilla Foer porta in scena per l’ultima volta “Eleganzissima” | le date

(Di mercoledì 31 maggio 2023) foto di Serena GalloriniMILANO – Continua inarrestabile il successo del tour teatrale di, il recital in divenire, scritto e interpretato dache verràto inperquest’estate. Il Summer Tour 2023 partirà dal Gran Teatro Morato di Brescia sabato 10 giugno e si concludetà il 6 agosto in Sicilia, dopo una manciata di 19 repliche in altrettante piazze o anfiteatri di grande suggestione. I biglietti per tutte lesono disponibili nel circuito www.ticketone.it, online e nei punti vendita sul territorio, e per alcune tappe anche nei circuiti autorizzati indicati di seguito: 10.06 BRESCIA Gran Teatro Morato www.ticketmaster.it 15.06 SORDEVOLO (BI) Anfiteatro Giovanni Paolo II www.ilcontato.it 22.06 ...

In attesa della riapertura tutta la programmazione per i mesi più caldi sarà con il Varese Summer Festival:, Goran Bregovic, Alice, Francesco Gabbani, Katia Follesa e Angelo Pisani, ...Non ha commesso errori nella scelta di coconduttrici e ospiti (pensiamo a Chiara Ferragni o a). E ha scelto le canzoni in gara in modo impeccabile. Il cambio ai vertici Rai, però, ...presenta il suo spettacolo Elegantissima. Paolo Crepet propone la presentazione del suo libro una serata questa gratuita offerta da Badaraco Assicurazioni per il festeggiare i 45 anni ...

Drusilla Foer: «Io, ottavo nome più cercato dopo Putin grazie a ... Bresciaoggi

Non sono una signora segna il ritorno di Alba Parietti alla conduzione. La 61enne ha tenuto tutti sulle spine, ma finalmente ha annunciato a fan e follower quando lo show sbarcherà in tv. La prima pun ...