Droni ucraini colpiscono la raffineria russa a Krasnodar | video

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nella regionediun incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino nelladi petrolio Afipsky. Lo ha affermato il governatore regionale Veniamin Kondratyev, secondo le informazioni preliminari, l’incidente sarebbe stato causato dall’attacco di un drone. “«Uno degli impianti per la distillazione del petrolio greggio è in fiamme. La causa preliminare è un attacco da parte di un drone (…) Non ci sono vittime», ha scritto il governatore su Telegram. Kondratyev ha informato in seguito che l’incendio è già stato spento. A seguito di un bombardamento notturno effettuato dalle forze ucraine nella regionedi Belgorod, nel distretto di Shebekino sono 4 le persone rimaste ferite. «La situazione a Shebekino sta peggiorando. Di notte, più precisamente, alle 3:15 (ore locali), la città ha subito un ...

La caduta di Bakhmut - L'interattivo L'anniversario della guerra In spalla spicca l'attacco di contro Mosca ('Su Mosca pioggia di. L'ira di Putin: Reagiremo'). 'Scintille in Kosovo, la Nato invia 700 nuovi agenti', si legge nella stessa sezione. E qualcuno, sembra ovvio pensare agli, colpisce sempre più spesso il territorio russo fino alla ...

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca: "Londra, eterno nemico, agisce come un alleato di Kiev e fa guerra non dichiarata alla Russia" ...Lo scontro tra Meloni e sindacati sulle riforme, Mattarella in Romagna, l’attacco dei droni ucraini su territorio russo. I fatti da conoscere ...