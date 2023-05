Droni attaccano ancora Mosca | la capitale russa non è più un tabù

1 - A MOSCA, A MOSCA! Estratto dell'articolo di Micol Flammini per 'Il Foglio'mosca 30 maggio 2023 15 Mosca si può colpire. Mosca si deve colpire. I sabotaggi, isul Cremlino, le incursioni, gli incendi dei giorni ...ucrainiMosca, alba infuocata Secondo Vladimir Putin gli attacchi su Mosca sono 'attività terroristica', ha detto in un'intervista ripresa dalle agenzie di stato. 'L'attacco ucraino ...mosca 30 maggio 2023 15 MOSCA, 'LA NATO IPOCRITA SU ATTACCHI DI KIEV IN RUSSIA' - 'Le assicurazioni della Nato che il regime d Kiev non avrebbe colpito in profondità sul territorio ...

Droni attaccano Mosca, cosa sappiamo WIRED Italia

Milano, 31 mag. (LaPresse) - Un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio Afipsky, nel distretto di Seversky della regione russa di Kuban, vicino al ...Forse cambierà poco. Forse potrebbe essere la svolta del conflitto. Fatto sta che l'attacco con i droni che ha colpito un quartiere residenziale di Mosca non è certo un fatto marginale ...