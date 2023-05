Droga nascosta ovunque | lo riscontrano i controlli a Brusciano e Castello di Cisterna

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023). Il limite è solo l’immaginazione. Questo è quantoquotidianamente i Carabinieri. Ritrovamenti nelle cassette della posta, nei sotto scala o all’interno dei vani ascensori. Ma anche negli “altarini” accanto a statue sacre a spregio non solo della vita altrui per chi vende morte ma anche del credo o della religione. I Carabinieri della compagnia didisono impegnati quotidianamente neianti-nella zona a Nord di Napoli. Spesso perquisiscono luoghi e zone che possono essere verosimilmente utilizzati come nascondigli. Il limite dei nascondigli – stando a quanto riportano i militari – è legato ...