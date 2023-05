Dove vedere Roma-Siviglia in streaming? Tutti i canali e la diretta gratis | la differenza con la tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ce la farà laad alzare la seconda coppa europea consecutiva? Dopo la Conference League di un anno fa, la formazione giallorossa prova il bis in Europa League. Alle ore 21.00 andrà in scena l’attesissima finale che metterà di fronte la formazione allenata da Josè Mourinho e ilalla Puskas Arena di Budapest (Ungheria)- LALIVE DELLA FINALE DI EUROPA LEAGUEDALLE 21.00 La prima squadra italiana, quindi, prova l’assalto alla coppa europea. Tra una settimana toccherà alla Fiorentina contro il West Ham in Conference League, mentre sabato 10 giugno sarà la volta dell’Inter contro il Manchester City in Champions League. Cosa dovremo attenderci dalla super-sfida di questa sera in terra magiara? Da un lato sarà in campo lache, nonostante una rosa non al ...