Dove e quando si è inceppato il congegno del progresso Il quesito vale per Italia | Europa e gran parte del mondo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Se si rivolge, anche solo per poco, lo sguardo all’ indietro nel tempo, con ogni probabilità dopo non si riuscirà a guardare avanti a cuor leggero. Solo per non farsi ancora più male, è prudente partire dall’inizio di questo secolo. Bando alle chiacchiere e attenzione ai fatti. Anche se già allora era poco più che un ricordo quanto si era verificato sia nel bene che nel male dal dopoguerra in poi, stava per entrare nel circuito finanziario globale una innovazione che avrebbe, di lì a poco, rivoluzionato- il termine non è fuori luogo – l’assetto delle relazioni internazionali in toto. Il protagonista di tale opera, di cui quanto accennato è solo l’ouverture, è chiaramente l’euro, la moneta unica europea. Essa ha una potenzialità, finora non espressa ancora completamente, che ha già permesso a tutti i cittadini dei paesi che formano la EU di poter girare ile fare ...