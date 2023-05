Dotto | Mourinho si gioca tutto in una mano Se stasera perderà la frustrazione sarà totale   

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Giancarloscrive di Josésulla Gazzetta dello Sport. L’allenatore della Roma arriva solo alla meta, ovvero alla finale di Europa League. Poche volte in passato una partita così importante è stata presentata come la sfida tra una squadra e un allenatore. “Joséarriva in magnifica solitudine là dove voleva arrivare. La vertigine deltore d’azzardo. Mai, nella sua pur mirabolante storia di allenatore, era stato così vicino al brivido di chi siin una. Sbancare o franare. Estasi o depressione. Non ci sono vie di mezzo. José siin novanta minuti, forse centoventi, sul tavolo verde della Puskas Arena. Il titolo lo consacrerebbe come il più importante allenatore della storia romanista, ...