Dopo 5 anni torna a camminare | lo straordinario “miracolo” del San Raffaele

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È facile gridare alquando quel destino che sembrava già scritto, all’improvviso, ribalta ogni certezza regalando un lieto fine che sembrava appartenere a una fiaba diversa. Eppure, in questa storia tutta italiana, la provvidenza c’entra poco. C’entrano, piuttosto, la scienza, la tecnologia, l’evoluzione e soprattutto il grande lavoro dell’uomo. Sì perché è grazie ai giganteschi passi avanti che sono stati fatti nel campo medico, che una donna èta acinquedi immobilità. La 32enne, rimasta sulla sedia a rotelle per lungo tempoun incidente sportivo, ha recuperato la mobilità grazie all’installazione di un impianto di un neurostimolatore midollare. La vicenda è stata raccontata e diffusa dall’Ircss Sandi Milano, ...

... la fondatrice afroamericana delle Sorelle Benedettine di Maria , morta nel maggio del 2019, all'età di 95. Abbonati per leggere anche Leggi anche L'occhio nero e gli avvistamenti nel mistero di ...... mentre per quello dei centrali c'è Francesco Comparoni, negli ultimi duea Ravenna, in A2. I liberi saranno invece due prodotti del vivaio del Vero Volley: Marco Gaggini, rientrato a casa...... che il numero di questi paesi "si è accresciuto in modo consistente negli ultimi due, incluso ... Eppure, per l'Italia di domani e di, sapere in che modo ci si rapporta alle due principali ...

Cammina dopo 5 anni con un neurotrasmettitore midollare - Sanità Agenzia ANSA

Al Pacino papà a 83 anni, Noor Alfallah la madre. L'attore e la sua fidanzata in dolce attesa, come conferma THR ...Sta per ricomporsi a Monza la dirigenza del Milan Immortale. Mancava un solo pezzo, dopo Berlusconi e Galliani che hanno firmato la promozione del club brianzolo in A e la salvezza con ...