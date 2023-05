Donnalisi | la sorpresa romantica di Edoardo a Antonella spegne le voci di crisi | il settimo mesiversario celebrato tra amore e complicità

... la Fiordelisi ha infatti pubblicato un video della romanticache aveva organizzato per il ... Insomma in Casale cose vanno a gonfie vele e la crisi, se mai c'è stata, si è risolta ...non c'è stata colei che ha animato il Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi. Nemmeno il fidanzato Edoardo Donnamria si è visto. Ufficialmente i due hanno spiegato di non aver ......streaming un mese fa e per onorare e diffondere la bravura di Drojette c'è stata questa. I ... ormai amica della coppiae per questo presente al flashmob insieme a Matteo Diamante . ...

Donnalisi, la sorpresa di Edoardo è un flop: il simpatico siparietto sui ... 361 Magazine

I Donnalisi, dopo che è circolata la notizia di una presunta crisi tra loro, hanno pubblicato un video per rassicurare i fan ...Se Atene piange, Sparta non ride. Mai proverbio fu più azzeccato rispetto alle coppie del GfVip. La coppia formatasi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è già ...