Donato Bilancia che rapinava per rapinare e uccideva per uccidere

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo aver ucciso Carla Scotto e Maurizio Parenti,sali? sul loro letto e inizio? a ballare. Immaginava una musica e la seguiva nella sua testa, come se fosse al centro di una discoteca. Aveva sempre amato ballare. Quel giorno scopri? che amava anche. Ammazzo? biscazzieri, sconosciute incontrate sui treni, prostitute, cambiavalute, metronotte. Inizio? per rabbia e per soldi, continuo? perche? era bravo a farlo, perche? era la sua passione.perche? quello era il suo hobby. Lo fece con una cadenza quasi sfinente, come se inseguisse un record: diciassette persone dall’ottobre 1997 all’aprile 1998. E? stato un serial killer, assassino seriale o assassino a catena, secondo una definizione che aveva dato di quel tipo di criminale l’Fbi gia? ...